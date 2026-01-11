Ричмонд
Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 11 января

Нацбанк Беларуси установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 11 января, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком определены валютные курсы на 11 января, воскресенье. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались без изменений.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на воскресенье, 11 января, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9550 белорусского рубля, 1 евро — 3,4505 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6798 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, определенными на пятницу, 9 января, и субботу, 10 января, курс евро, курс доллара и курс российского рубля были сохранены в таких же значениях и на воскресенье, 11 января.

И еще Минтруда озвучило новый нюанс расчета больничного пособия в Беларуси.