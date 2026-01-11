В Сургуте продают здание известной пиццерии за 25 млн рублей

Инвесторам предлагают вложиться не только в недвижимость, но и в нефтяные месторождения. Как ранее писало URA.RU, «Уралнедра» объявили аукцион по пяти участкам недр в ХМАО: Восточно-Камскому, Западно-Нятлонгскому, Радомскому, Сергинскому-9 и Юильскому-5. Совокупный размер стартовых платежей за лицензии на разработку этих месторождений оценивается примерно в 500 млн рублей.