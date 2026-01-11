В Сургуте продают здание известной пиццерии за 25 млн рублей

В выставленном на продажу здании расположена действующая пиццерия.
Здание пиццерии «Универ» в Сургуте (Югра) выставили на продажу. Владелец назначил за него цену в 25 млн рублей. Это следует из объявления, опубликованного на сайте «Авито».
«Помещение идеально подходит для точки общественного питания (кафе, ресторана, пиццерии, фастфуда и т.д.). Полностью соответствует санитарным и противопожарным нормам. Для этого сделан необходимый ремонт, проведены коммуникации водоотведения и электричества», — говорится в предложении.
Собственник подчеркивает, что у помещения есть отдельная вентиляционная шахта. Также объект оборудован раздельными санузлами для посетителей и персонала. Отдельные входы организованы как со стороны улицы, так и со двора дома, что позволяет развести потоки гостей и служебный доступ.
Сейчас в помещении продолжает работать пиццерия «Универ». В объявлении отмечается, что объект расположен в центре Сургута, напротив здания «Газпрома». Локация — центр города — обеспечивает стабильный пешеходный и автомобильный трафик.
