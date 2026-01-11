В Тюмени за четверть миллиарда продают здание, где хотели открыть ТЦ американского формата. Скрин

Ранее в здании располагались различные коммерческие организации.
В Тюмени выставили на продажу здание площадью более трех тысяч квадратных метров, расположенное на улице Республики. Ранее здесь должен был появиться торговый центр американского формата. Объект оценивается в 250 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на доске интернет-объявлений.
«Продажа коммерческого здания по улице Республики, 252. Первая линия, четыре этажа, 3030 кв метров. В данный момент свободно. Использовалось под фитнес, сауны, банкетный зал и т.п. Есть вместительная парковка. Земельный участок 40 соток в собственности», — говорится в сообщении на сайте «Авито».
Ранее, в 2021 году, РБК сообщал о планах строительства на этом участке торгового центра американского формата. Тогда указывалось, что по адресу улица Республики, 252 планировалось создание retail-парка. При этом подчеркивалось, что на тот момент там работали офисы банков, фитнес- и развлекательный центр, а вопрос о сносе или глубокой реконструкции существующего строения оставался открытым. Одной из ключевых особенностей задуманного формата была крупная парковка: для тюменского объекта проектом предусматривалось почти полторы тысячи машиномест.
Как сообщало URA.RU ранее, один из старейших офисных центров Тюмени — бывший дом быта «Сибирь» на улице Первомайской — получил новое название и готовится к официальному перезапуску. Представители проекта пояснили, что Si Hall позиционируется как многофункциональный городской центр, рассчитанный на разные форматы бизнеса и мероприятий.
За здание назначили цену в четверть миллиарда рублей.