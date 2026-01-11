В Тюмени за четверть миллиарда продают здание, где хотели открыть ТЦ американского формата. Скрин

Ранее, в 2021 году, РБК сообщал о планах строительства на этом участке торгового центра американского формата. Тогда указывалось, что по адресу улица Республики, 252 планировалось создание retail-парка. При этом подчеркивалось, что на тот момент там работали офисы банков, фитнес- и развлекательный центр, а вопрос о сносе или глубокой реконструкции существующего строения оставался открытым. Одной из ключевых особенностей задуманного формата была крупная парковка: для тюменского объекта проектом предусматривалось почти полторы тысячи машиномест.