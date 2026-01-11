Деньги со вклада может изъять государство: юрист назвал причины

Об этом в комментарии порталу «Банки.ру» всех обладателей сбережений предупредил юрист Евгений Фурин, передает ИА DEITA.RU.
Эксперт отметил, что закон определяет четыре основных ситуации, при которых средства на депозите физического лица могут быть изъяты или заблокированы. Например, такие меры применяются в рамках исполнительного производства, если у гражданина есть задолженность по кредитам, алиментам, коммунальным услугам и другим обязательствам.
Банк обязан выполнить взыскание по исполнительному документу. При этом деньги могут списаться как со стандартного счета, так и с вклада, даже если по нему предусмотрена потеря процентов при досрочном снятии, подчеркнул юрист.
Также средства на счёте могут быть арестованы в рамках уголовного или гражданского судебного производства, если следствие располагает основаниями полагать, что деньги получены незаконным путём.
В гражданском процессе арест служит обеспечительной мерой — для гарантии того, что должник не выведет или не потратит средства до завершения суда. Потерять вклад можно и в случае банкротства гражданина.
Тогда всё имущество, включая деньги на счетах и вкладах, переходит под контроль конкурсного управляющего. После начала процедуры банкротства гражданин утрачивает право распоряжаться своими вкладами, они включаются в конкурсную массу и могут использоваться для выплаты кредиторам.
Кроме того, банки обязаны выявлять и блокировать подозрительные операции, которые могут свидетельствовать о отмывании доходов, полученных преступным путём — это регламентировано Федеральным законом № 115-ФЗ.
Блокировке может подвергнуться как отдельная карта, так и весь счёт или вклад. Обычно это происходит не при открытии вклада, а когда владелец пытается снять деньги. Банк может запросить документы, подтверждающие законность происхождения средств. После проверки и подтверждения счёт разблокируют, заключил Фурин.