Деньги со вклада может изъять государство: юрист назвал причины

Эксперт отметил, что закон определяет четыре основных ситуации, при которых средства на депозите физического лица могут быть изъяты или заблокированы. Например, такие меры применяются в рамках исполнительного производства, если у гражданина есть задолженность по кредитам, алиментам, коммунальным услугам и другим обязательствам.