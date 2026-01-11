Ричмонд
Власти Новосибирска рассказали о продлении Дзержинской линии метро

НОВОСИБИРСК, 11 января, ФедералПресс. В столице Сибири снова подняли тему продления Дзержинской линии метрополитена. Об этом на сессии городского совета заявил мэр Максим Кудрявцев.

«Продление Дзержинской линии метро на сегодняшний день стоит для нас в приоритете….Сейчас мы получим проект и будем изыскивать финансы, чтобы эту работу завершить», — цитирует мэра Максима Кудрявцева издание Сиб.фм.

На проектирование данного проекта из средств областного бюджета уже предусмотрено финансирование в размере 350 миллионов рублей.

Напомним, что проектированием перегонного тоннеля между станциями «Золотая Нива» и «Березовая роща» занимается белорусский институт «Минскметропроект». Этой же организации поручено обновление Генеральной схемы развития новосибирского метрополитена.