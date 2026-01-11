В России резко приросли запасы готовой нефти

В России приросли запасы нефти.
Прирост промышленных запасов нефти и газа в России в 2025 году значительно превысил объемы их добычи. По предварительным данным, в прошлом году готовые к разработке запасы нефти выросли на 490 миллионов тонн, газа — на 650 миллиардов кубометров. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов.
«Стоит учитывать, что часть объектов все еще в экспертизе, но, по предварительным данным, мы получили прирост запасов нефти примерно 666 миллионов тонн, из них 490 миллионов — это промышленные категории ABC1, то есть подготовленные к добыче. По газу — 679 миллиардов кубометров, из них 650 — это запасы промышленных категорий», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Казанов уточнил, что окончательные цифры будут сформированы после завершения экспертиз по ряду месторождений. Однако уже сейчас можно говорить о превышении прироста промышленных запасов над объемами реальной добычи.
После начала антироссийских санкций в 2022 году и заявлений ЕС о поэтапном отказе от российского газа Москва переориентировала экспорт и сохранила стабильные поставки нефти. На этом фоне ряд стран, включая Шри-Ланку, начали переговоры о бесперебойных поставках российской нефти и СПГ. Параллельно с этим сообщалось о снижении добычи нефти в США.