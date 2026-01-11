В России резко приросли запасы готовой нефти

«Стоит учитывать, что часть объектов все еще в экспертизе, но, по предварительным данным, мы получили прирост запасов нефти примерно 666 миллионов тонн, из них 490 миллионов — это промышленные категории ABC1, то есть подготовленные к добыче. По газу — 679 миллиардов кубометров, из них 650 — это запасы промышленных категорий», — сказал он в беседе с РИА Новости.