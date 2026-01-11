От курса рубля ждут сюрпризов в новом году

В следующем году рубль скорее всего ослабнет до 90−95 за доллар. Однако 2025-й показал, что делать уверенные прогнозы по стоимости валюты стало сложнее, чем раньше, и возможны разные варианты, отмечают опрошенные URA.RU эксперты. Останется ли рубль крепким, зависит от многих факторов — не только от цен на нефть и ключевой ставки, но и от того, сохранится ли на низком уровне отток капитала из страны, говорят собеседники URA.RU.
Большую часть 2025 года доллар продержался у отметки около 80 рублей или чуть ниже. Хотя в начале января он стоит более 100. Снижение началось в конце января — начале февраля, и уже к маю стоимость американской денежной единицы стабилизировалась у новой отметки.
Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 30 декабря, составлял 77,44 рубля.
Делать точные прогнозы и точно угадывать точку разворота курса рубля стало еще сложнее, чем раньше, отмечает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Однако базовый прогноз курса рубля, по ее словам, — 90 за доллар в среднем в 2026 году.
В первом квартале ждем движение к интервалу 85−90 рублей за доллар, во втором — 90−95. На это повлияют четыре фактора. Первый — стагнация валютной выручки на фоне сдержанной динамики глобальных нефтяных цен и санкционного давления. Второй — дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ. Третий — умеренное восстановление импорта после затянувшейся паузы в закупках. Четвертый — снижение предложения валюты со стороны ЦБ в рамках зеркалирования операций Фонда национального благосостояния более чем вдвое с начала года.
Этот год дал понять, что прогнозирование курса становится своего рода гаданием на кофейной гуще: развитие ситуации предсказать невозможно из-за того, что ситуация может развиваться по-разному, комментирует доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
Однако влияющие на курс факторы понятны, и главный из них — соотношение экспорта и импорта в торговом балансе. В этом году было смещение в сторону экспорта, что способствовало укреплению рубля.
Второй фактор, хотя в ЦБ его считают главным, — это монетарная политика. В этом году ключевая ставка в России была высокой и пока такой остается, несмотря на некоторое снижение. Из-за этого экспортерам для пополнения средств выгоднее продавать валютную выручку, чем брать в России кредиты. Это тоже увеличивает спрос на национальную валюту.
В следующем году ключевая ставка, судя по всему, продолжит снижаться, что по идее должно подталкивать рубль к ослаблению, однако не все так очевидно, объясняет Бадалов. Если импортеры будут наращивать активность, для этого им нужно будет привлечь деньги в долг, что на какое-то время увеличит спрос на российскую валюту.
Помимо торгового баланса, на курс влияют и перетоки капитала, обращает внимание независимый финансовый советник, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич.
«Раньше из России деньги все время утекали, поэтому, несмотря на то, что торговый баланс уже тогда был в пользу экспортеров, за счет оттока курс рубля постоянно снижался. Сейчас этот отток сильно уменьшился, он близок к нулю, и даже есть обратная динамика за счет тех, кто возвращает капитал в Россию», — рассказывает собеседник URA.RU.
Если цены на нефть в следующем году будут восстанавливаться после падения в текущем, это будет способствовать укреплению российской валюты, продолжил Кикевич. В случае снижения нефтяных котировок динамика может быть обратной. Хотя в последнее время структура экспорта изменилась, и влияние доходов от сырьевых поставок не так велико, уточнил он.
Потому что импортеры при значительном уменьшении показателя нарастят закупку различных товаров из Китая и других стран, активизируется параллельный импорт, может оживиться спрос на иномарки, сказал эксперт. А ставка почти наверняка будет снижаться, выразил уверенность аналитик: официальная инфляция, на которую ориентируется Банк России, довольно низкая. Но делать это регулятор будет осторожно, а значит, резкого роста спроса на кредиты не произойдет.
«Дополнительный фактор, который отражается на курсе, — спрос населения на валюту. Сейчас он относительно небольшой, потому что иностранные деньги некуда вкладывать, только хранить “под подушкой”. Влияет и число зарубежных поездок, которое тоже зависит от условий кредитования и сбережений», — отметил Кикевич.