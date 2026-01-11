От курса рубля ждут сюрпризов в новом году

В следующем году рубль скорее всего ослабнет до 90−95 за доллар. Однако 2025-й показал, что делать уверенные прогнозы по стоимости валюты стало сложнее, чем раньше, и возможны разные варианты, отмечают опрошенные URA.RU эксперты. Останется ли рубль крепким, зависит от многих факторов — не только от цен на нефть и ключевой ставки, но и от того, сохранится ли на низком уровне отток капитала из страны, говорят собеседники URA.RU.