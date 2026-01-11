Какую элитную недвижимость ХМАО никто не купил в 2025 году

Элитное жилье в Югре выставляют на продажу за десятки миллионов (архивное фото).
Самая дорогая недвижимость Югры чаще всего находится в крупнейших городах и престижных загородных локациях. Такое жилье продают за десятки миллионов рублей, но искать своего покупателя некоторые могут годами. О том, какие премиальные объекты югорчане выставляли на продажу в 2025 году, но так и не успели найти нового хозяина — в материале URA.RU.
«На их стоимость в первую очередь влияют площадь и формат объекта (просторные квартиры, коттеджи и резиденции), уровень инженерных решений и отделки, а также приватность и развитая инфраструктура. Такие объекты как правило имеют расширенный сервис услуг — круглосуточный консьерж сервис, купленные парковочные места, спортивный зал, зоны СПА», — оценивает югорский рынок элитной недвижимости управляющий директор направления вторичного и загородного жилья «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.
Таунхаус с зимним садом.
Таунхаус с зимним садом продают в Сургуте (архивное фото).
Один из самых дорогих домов в Югре — трехэтажный таунхаус площадью более 500 квадратных метров в Сургуте. Судя по информации сервиса онлайн-объявлений, кроме четырех жилых комнат, здесь есть хамам, спортзал, рабочий кабинет и зимний сад. Стоит такой дом 50 миллионов рублей.
На заднем дворе владельцы обустроили зону барбекю и фонтан, а размер самого участка — более четырех соток. Теплый гараж рассчитан сразу на две машины.
Огромная квартира в центре.
Другой элитный объект Сургута находится в центре города. Это четырехкомнатная квартира почти в 150 квадратных метров за 27 миллионов. Большая кухня-гостиная здесь разделена на несколько зон отдыха, а в отдельном помещении есть спортзал.
В квартире сделали дизайнерский ремонт, поставили дорогую мебель и технику. В одной из комнат даже есть финская сауна.
Коттедж «два в одном».
На участке расположились сразу два дома (архивное фото).
В соседнем Нефтеюганске продают дорогущий трехэтажный коттедж за 49,5 миллионов рублей. На площади в 450 квадратов кроме основных комнат расположилась еще и мансарда с тремя помещениями. Как и в большинстве элитных домов, хозяева сделали из одной комнаты рабочий кабинет.
Помимо самого коттеджа на участке стоит еще один дом в 200 квадратов. В нем обустроили гараж, баню и погреб. А во дворе — территорию с плодовыми и декоративными насаждениями.
Пентхаус с видом на лес.
Эта квартира в 130 квадратов расположилась в одной из самых высоких локаций Ханты-Мансийска. Из здешних окон открывается вид на природный парк Самаровский чугас. Стоит объект почти 27 миллионов рублей.
В гостинной стоит камин, а дизайн комнат выполнен в светлом дворцовом стиле. Как и во многих премиальных многоэтажках, тут есть консьерж, а в доме открыли современные магазины и точки сферы услуг.
Особняк в поселке.
В доме обустроили бассейн (архивное фото).
Недалеко от Сургута в поселке Белый Яр продают один из самых больших элитных домов за 45 миллионов рублей. Площадь двухэтажного особняка — почти 650 квадратов, а здешний участок — около 12 соток.
Двор украсили декоративным прудом, а дом панорамными окнами. Среди комнат расположилось СПА с бассейном, а в здании гаража хозяева сделали бильярдную.
Квартира в высотке.
Четырехкомнатную квартиру на 19-м этаже в одном из центральных районов Сургута продают за 25 миллионов рублей. Здесь больше 170 квадратных метров. Видом на город тут можно любоваться не только с двух балконов, но и прямо из ванны, где есть окно.
Жилье оформили художественным дубовым паркетом и поставили итальянскую кухню и технику. Высота здешних потолков три метра.
Элитная недвижимость продается дольше, чем обычная. Нередко у каждого объекта индивидуальный срок. Потому что многое премиальное жилье эксклюзивное и его цена зависит не только от площади и локации, но и оформления с наполнением мебелью и техникой.
«Либо вопрос времени, либо вопрос денег. И людям приходится выбирать. Ждать, когда стоимость объекта станет рыночной. Но это сложно предугадать. Либо же снижать и проигрывать в цене», — рассуждает югорский эксперт по недвижимости Денис Кравцов.