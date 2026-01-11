Какую элитную недвижимость ХМАО никто не купил в 2025 году

Самая дорогая недвижимость Югры чаще всего находится в крупнейших городах и престижных загородных локациях. Такое жилье продают за десятки миллионов рублей, но искать своего покупателя некоторые могут годами. О том, какие премиальные объекты югорчане выставляли на продажу в 2025 году, но так и не успели найти нового хозяина — в материале URA.RU.