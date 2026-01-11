Россияне вернулись к советскому способу покупки жилья

Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал независимый финансовый эксперт Алексей Кричевский, передает ИА DEITA.RU.
По его словам, в настоящий момент в стране крайне распространена схема, при которой граждане активно меняют свои квартиры, доплачивая разницу за расширение площади. Сейчас такую операцию называют альтернативной сделкой, заметил специалист.
Её суть проста: покупатель А решает обменять однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Он ищет подходящий вариант и вносит предоплату. Далее возможны два сценария: либо продавцу понравится его однокомнатная, либо ему придётся искать покупателя на двухкомнатную.
Обычно выбирается именно второй вариант, однако случаи с первым также не редки, пояснил эксперт. Ещё он добавил, что обмен жилья не исключает ипотечное кредитование, однако позволяет взять заём на меньшую сумму.
Например, покупка двухкомнатной квартиры стоимостью 15 миллионов рублей за однокомнатную стоимостью 10 миллионов, с личными вложениями в 1−2 миллиона и кредитом на 3−4 миллиона. Аналитик полагает, что количество таких сделок продолжит расти.