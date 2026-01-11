В Казахстане подписан новый Строительный кодекс: что изменится для бизнеса и отрасли

Документ стал итогом длительной и напряженной работы с участием государственных органов, депутатов и бизнес-сообщества, передает DKNews.kz.
Однако путь к его принятию оказался непростым. На ранних этапах проект вызвал серьезную критику со стороны застройщиков, проектировщиков и инжиниринговых компаний, а также обеспокоенность депутатского корпуса.
Почему бизнес был против.
Изначально представители отрасли указывали на риски:
избыточного государственного контроля дублирования надзорных функций усложнения процедур согласования роста административной нагрузки.
По мнению бизнеса, такие подходы могли привести не к повышению качества строительства, а к замедлению проектов и удорожанию процессов.
«У бизнеса были обоснованные опасения, что ряд норм приведет к росту административных барьеров. Для отрасли важно не количество контрольных механизмов, а их эффективность и предсказуемость», — отмечает заместитель председателя правления Назира Усенова.
Компромисс найден, но вопросы остаются.
В ходе доработки документа сторонам удалось выработать компромиссные решения по ключевым и наиболее чувствительным вопросам, что позволило сохранить баланс между интересами государства и предпринимателей.
В то же время эксперты подчеркивают: отдельные нормы Кодекса потребуют внимательного анализа уже на этапе правоприменения, чтобы избежать расширительного толкования и избыточного давления на бизнес.
Роль «Атамекена» и отраслевых ассоциаций.
Национальная палата предпринимателей «Атамекен» сопровождала проект Строительного кодекса на всех этапах — от концепции до рассмотрения в Мажилисе и Сенате. Представители Нацпалаты и отраслевых объединений участвовали в рабочих группах, готовили экспертные заключения и отстаивали позицию бизнеса.
Всего было рассмотрено несколько сотен норм и предложений, значительная часть которых была доработана с учетом замечаний предпринимательского сообщества.
«Важно, чтобы новые нормы не стали инструментом дополнительного давления. Практика применения должна быть прозрачной и единообразной по всей стране», — подчеркнул президент Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков.
Гарантии: один из ключевых компромиссов.
Одним из наиболее важных решений стало сохранение действующих гарантийных сроков:
5 лет — на объект строительства в целом 10 лет — на несущие конструкции, фасады и кровлю.
При этом гарантийные сроки на строительные материалы и оборудование будут определяться заводами-изготовителями, что позволяет избежать дополнительных финансовых рисков для бизнеса.
Частная экспертиза сохранена.
Отдельное внимание при обсуждении уделялось судьбе института негосударственной (частной) экспертизы. В профессиональной среде опасались усиления роли государственной экспертизы, однако принятые нормы, по оценке Палаты экспертных организаций, не создают критических рисков.
Сохраняется действующая модель экспертной деятельности, основанная на:
конкуренции профессиональной ответственности существующих механизмах аккредитации.
«Нам удалось отстоять базовые принципы независимой экспертизы. Теперь важно, чтобы они были последовательно реализованы в подзаконных актах и практике», — отметил председатель правления Палаты экспертных организаций Бирлик Ережепов.
Что еще заложено в Кодексе.
Новый Строительный кодекс также предусматривает:
развитие саморегулирования в отрасли совершенствование системы сертификации инженерно-технических работников цифровизацию строительных процессов усиление госконтроля, включая сейсмически опасные районы расширение функций местных маслихатов повышение роли общественности в градостроительных решениях.
Работа только начинается.
В НПП «Атамекен» подчеркивают: принятие Кодекса — это не финал, а начало нового этапа. Палата намерена продолжить сопровождение его реализации, участвовать в разработке подзаконных актов и анализировать правоприменительную практику.
Новый Строительный кодекс вступит в силу с 1 июля текущего года. Насколько он станет действительно эффективным инструментом развития отрасли, во многом будет зависеть от дальнейшего диалога государства и бизнеса.