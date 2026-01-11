Дочки КМГ за год добыли в Мангистау более 13 млн тонн нефти

По оперативным данным, дочерние компании АО НК «КазМунайГаз» за 2025 год добыли в Мангистауской области 13,3 млн тонн нефти. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания с участием главы КМГ Асхата Хасенова, сообщили в пресс-службе компании.