Дочки КМГ за год добыли в Мангистау более 13 млн тонн нефти

По оперативным данным, дочерние компании АО НК «КазМунайГаз» за 2025 год добыли в Мангистауской области 13,3 млн тонн нефти. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания с участием главы КМГ Асхата Хасенова, сообщили в пресс-службе компании.

«По итогам 2025 года в АО “Озенмунайгаз” (ОМГ), АО “Мангистаумунайгаз” и АО “Каражанбасмунай” (КБМ) добыча нефти по оперативным данным составила 13,3 млн тонн (из них: ОМГ — 5,1 млн тонн, ММГ — 6,1 млн тонн, КБМ — 2,1 млн тонн), — говорится в распространенном сообщении.

В ОМГ ведется модернизация инфраструктуры и внедрение технологий управления заводнением на зрелых месторождениях Узень и Карамандыбас. ММГ планирует проведение высокоразрешающей 3D-сейсморазведки на месторождениях Жетыбайской группы, КБМ — освоение Прибрежной зоны месторождения Каражанбас.

Отдельное внимание уделено цифровизации. В дочерних компаниях КМГ внедряются решения с применением искусственного интеллекта, включая системы «Управление поездками», «TUMAR» и электронные наряды-допуски.

Также обсуждали строительство нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене мощностью до 900 млн м³ газа в год.

Ранее «Курсив» писал о том, на интересующем Азербайджан месторождении в Мангистау пробурят десятки новых скважин.