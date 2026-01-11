Минск планирует заключить соглашение о строительстве 3-го блока БелАЭС

По словам министра, задача на текущий год — сформировать рамочное соглашение с «Росатомом» и подготовиться к подписанию контракта.
«И заключить межправительственное соглашение между Республикой Беларусь и страной-поставщиком технологий — Российской Федерацией — о сооружении объекта», — рассказал Мороз в эфире «Первого информационного».
Глава ведомства уточнил, что для заключения соглашения сформирована рабочая группа на уровне Минэнергетики и «Росатома», которая уже провела несколько заседаний.
«Краткосрочная задача — подготовить рамочное соглашение, а также подготовить и внести в правительство план детальных действий, который будет включать в себя программу действий всех органов государственного управления по сооружению в стране атомного объекта в виде третьего блока на БелАЭС», — сказал Мороз.
Ранее в Беларуси обсуждались два пути: либо возведение новой АЭС, либо строительство третьего энергоблока на уже существующей. Был сделан выбор в пользу второго варианта.
Строительство БелАЭС началось в 2013 году совместно с госкорпорацией «Росатом». Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, а в ноябре 2023-го правительством был утвержден акт приемки второго энергоблока.