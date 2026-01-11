Бастрыкин взял под контроль дело о ветхом доме в Нижнем Новгороде

Следователи СК по Нижегородской области уже возбудили уголовное дело. Сейчас специалисты выясняют, почему здание до сих пор не признали аварийным и кто допустил нарушения прав жильцов. Александр Бастрыкин лично контролирует расследование и требует от регионального СК полной информации о происходящем.