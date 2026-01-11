Ричмонд
Стал известен размер средней зарплаты в Сочи

Размер средней зарплаты в Сочи превышает общекраевой показатель.

Источник: Reuters

Средняя зарплата в Сочи в 2025 году составила 87 тысяч рублей. Это больше, чем общекраевой показатель. Об этом рассказал глава города Андрей Прошунин, подводя экономические итоги года.

«Уровень безработицы в нашем городе-курорте сохраняется на минимальном уровне — во многом благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов и активному развитию малого и среднего бизнеса», — сказал он.

За год количество предпринимателей в Сочи выросло на 5%, а число самозанятых — на 13%.

Основой городской экономики остается розничная торговля. Она приносит в бюджет 54% доходов.

Благодаря активной работе с задолженностью, доходы бюджета в 2025 году выросли в 3,6 раза. Кроме того, за год взыскали более 25 млн рублей долгов по зарплате.

Прошунин напомнил, что в Сочи действует 104 меры поддержки предпринимателей в рамках плана устойчивого развития экономики. Этот план, как заверил мэр, постоянно актуализируется.