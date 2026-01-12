Нацбанк ощутимо понизил курс доллара и курс евро на 12 января после выходных

Национальный банк изменил курсы валют на 12 января, понедельник. После выходных курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля повысился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 12 января, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9345 белорусского рубля, 1 евро — 3,4164 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7040 белорусского рубля.
Относительно курсов валют, которые были установлены на пятницу, 9 января, и действовали в субботу, 10 января, и воскресенье, 11 января, курс евро и курс доллара заметно понизились, а курс российского рубля стали выше в понедельник, 12 января. Заметнее при этом изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0205 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0341 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0242 белрубля.
