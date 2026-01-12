Нацбанк ощутимо понизил курс доллара и курс евро на 12 января после выходных

Относительно курсов валют, которые были установлены на пятницу, 9 января, и действовали в субботу, 10 января, и воскресенье, 11 января, курс евро и курс доллара заметно понизились, а курс российского рубля стали выше в понедельник, 12 января. Заметнее при этом изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.