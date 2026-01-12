Прагматизм в дотационном регионе: почему курганцы выбирают самое дешевое жилье

Рынок жилья Кургана предлагает достаточно широкий выбор бюджетных вариантов, что также способствует их популярности. Львиная доля продаж приходится на вторичное жилье. Здесь лидируют «хрущевки», «брежневки», «гостинки» и малосемейки. Это старые дома, часто требующие капитального ремонта, но именно они составляют основной пул доступного жилья. Студии и «гостинки» (18−25 квадратов) продаются по цене от 1,5 до 2,3 миллиона рублей. Часто это переделанные комнаты в общежитиях или небольших семейках, требующие дополнительных вложений. Однокомнатные квартиры (28−38 квадратов), которые находятся в старых домах, можно найти варианты от 2,1 до 2,8 миллионов рублей. Квартиры с более свежим ремонтом или в новых домах поднимутся до 3−3,5 миллионов. Двухкомнатные квартиры (40−55 квадратов): Диапазон цен шире — от 2,8 до 4 миллионов рублей и выше. Опять же, цена сильно зависит от состояния дома, года постройки и местоположения. Сегмент новостроек в Кургане остается менее доступным. Однокомнатные в новостройках (35−45 квадратов): Цены начинаются от 3,5 — 4 миллионов рублей (без отделки или черновой). С ремонтом и в хорошем районе — до 5 миллионов и выше. Двухкомнатные в новостройках: от 5 до 7 миллионов рублей и выше. Покупка новостроек — это серьезный шаг, доступный либо семьям с хорошим стабильным доходом, либо тем, кто переходит в льготные программы и имеет первоначальный капитал.