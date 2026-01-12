Прагматизм в дотационном регионе: почему курганцы выбирают самое дешевое жилье

Курганцы выбирают доступное жилье.
На фоне столичных цен, где каждый квадратный метр — на вес золота, рынок недвижимости Кургана живет по своим, гораздо более приземленным правилам. Здесь далеко не все гонятся за элитными новостройками, зато многие покупают то, что по карману. И это «по карману» чаще всего означает — дешевое жилье. Но что же стоит за этим выбором: суровая необходимость или рациональный подход. Подробности — в материале URA.RU.
Экономический диктат: зарплаты против цен.
Невысокие зарплаты тормозят развитие рынка нового жилья.
Основная причина, по которой жители Кургана ориентируются на бюджетные варианты, кроется в экономической ситуации региона. Курганская область традиционно относится к числу дотационных регионов, что сильно влияет на уровень доходов населения. Средняя заработная плата в Кургане, по данным статистики превышает 73 тысячи рублей в месяц, по факту она колеблется в районе 45−55 тысяч рублей до вычета налогов. В реальности же многие получают значительно меньше, особенно в бюджетной сфере. Например, учителя и воспитатели детсадов могут получать менее 30 тысяч рублей в месяц. С такими доходами сложно накопить на дорогое жилье или взять его в ипотеку. Чтобы найти ипотеку на квартиру стоимостью 4−5 миллионов рублей, нужен стабильный и высокий доход, который есть далеко не у всех курганцев.
Демографический фактор и рынок жилья.
Доля пенсионеров в регионе выше, чем в соседних областях.
Курган, как и многие города, живущие в непростых экономических условиях, сталкивается с проблемой оттока молодежи. Активные, образованные люди уезжают в крупные города (Екатеринбург, Тюмень, Челябинск) в поисках карьерного роста и более высокого уровня жизни. Кто остается? В городе постоянно остаются те, кто связан с ним работой (бюджетники, работники заводов), либо люди старшего поколения, для которых переезд уже неактуален. Эти группы населения не являются целевой аудиторией для покупки дорогого нового жилья. Молодые семьи, оставшиеся в Кургане, часто ищут квартиры на вторичке, говорят данные рынка недвижимости. Для пенсионеров, желающих обменять большую квартиру на меньшую или купить жилье для детей, либо внуков, на первом месте стоит именно цена и минимальные затраты на содержание жилплощади.
Предложение рынка: что есть и сколько стоит?
Жилье в новостройках курганцы чаще берут в ипотеку.
Рынок жилья Кургана предлагает достаточно широкий выбор бюджетных вариантов, что также способствует их популярности. Львиная доля продаж приходится на вторичное жилье. Здесь лидируют «хрущевки», «брежневки», «гостинки» и малосемейки. Это старые дома, часто требующие капитального ремонта, но именно они составляют основной пул доступного жилья. Студии и «гостинки» (18−25 квадратов) продаются по цене от 1,5 до 2,3 миллиона рублей. Часто это переделанные комнаты в общежитиях или небольших семейках, требующие дополнительных вложений. Однокомнатные квартиры (28−38 квадратов), которые находятся в старых домах, можно найти варианты от 2,1 до 2,8 миллионов рублей. Квартиры с более свежим ремонтом или в новых домах поднимутся до 3−3,5 миллионов. Двухкомнатные квартиры (40−55 квадратов): Диапазон цен шире — от 2,8 до 4 миллионов рублей и выше. Опять же, цена сильно зависит от состояния дома, года постройки и местоположения. Сегмент новостроек в Кургане остается менее доступным. Однокомнатные в новостройках (35−45 квадратов): Цены начинаются от 3,5 — 4 миллионов рублей (без отделки или черновой). С ремонтом и в хорошем районе — до 5 миллионов и выше. Двухкомнатные в новостройках: от 5 до 7 миллионов рублей и выше. Покупка новостроек — это серьезный шаг, доступный либо семьям с хорошим стабильным доходом, либо тем, кто переходит в льготные программы и имеет первоначальный капитал.
Философия «достаточности»: прагматичный подход.
Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и особую психологию, формирующуюся в таких условиях. Для многих курганцев жилье — это не объект для инвестиций, а способ, являющийся следствием необходимости удовлетворения базовой потребности.
«Главное — своя крыша над головой» «Лучше своя, и хоть маленькая, чем съемная» «За эти деньги можно сделать ремонт под себя».
Эти установки вполне логичны, когда речь идет о выживании и обеспечении минимального комфорта в условиях ограниченных финансов.
Что в итоге?
Покупка самого дешевого жилья в Кургане — это не всегда сознательный выбор. Чаще всего это вынужденная мера, продиктованная реалиями местного рынка труда, уровня доходов и доступности ипотечных программ. Рынок недвижимости города — это своего рода барометр его экономики, четко отражающий скромные, но прагматичные запросы населения. И пока доходы курганцев не вырастут, а экономика региона не покажет реального резкого подъема, тенденция к поиску максимальных доступных квадратных метров будет сохранена.