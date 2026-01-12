С 1 марта россияне будут получать единое пособие по новым правилам

Россияне будут получать единое пособие по новым правилам. Эксперт Финансового университета Александр Сафонов поясняет, что доход неполных семей будут считать иначе — даже если алименты не платят.
С 1 марта при назначении единого пособия на детей соцзащита будет учитывать «условные» алименты — четверть средней зарплаты по региону, даже если деньги на самом деле не поступают. Раньше в таких случаях брали 25% от МРОТ (около 7,8 тыс. руб.), теперь — от средней зарплаты (почти 25 тыс. руб.).
Это резко увеличит расчётный доход семьи и может лишить её права на выплату, размер которой — до 100% детского прожиточного минимума.
Нововведение направлено на борьбу с фиктивными разводами, когда родители живут вместе, но оформляют статус малоимущих. Однако пострадать могут и настоящие матери-одиночки, чей бывший партнёр исчез и не платит алименты.
Чтобы избежать потери пособия, Сафонов советует как можно быстрее подать в суд на алименты. Если ответчик не явится, суд установит выплату исходя из МРОТ. После этого соцзащита должна пересчитать доход семьи и восстановить пособие — правда, с задержкой.
В этом году на выплату единого пособия заложено 1,76 трлн рублей. Его получают семьи с более чем 11 млн детей, передает aif.ru.