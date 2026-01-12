С 1 марта россияне будут получать единое пособие по новым правилам

С 1 марта при назначении единого пособия на детей соцзащита будет учитывать «условные» алименты — четверть средней зарплаты по региону, даже если деньги на самом деле не поступают. Раньше в таких случаях брали 25% от МРОТ (около 7,8 тыс. руб.), теперь — от средней зарплаты (почти 25 тыс. руб.).