Получить кредит в 2026 году станет ещё сложнее

В ноябре 2025 года банки отклонили 82,6% всех заявок на кредиты, поданных физическими лицами.

Источник: ДЕЙТА

Такие данные представили представители Национального бюро кредитных историй, передает ИА DEITA.RU.

Особенно заметно вырос уровень отказов по ипотечным займам — на 17,1 процентного пункта за год, достигнув 69%. На втором месте — POS-кредиты, отказов по которым стало на 9,4 п.п. больше, и их доля составила 82,5% к ноябрю 2024 года. Третье место занимает автокредитование — отказов стало на 6,2 п.п. больше, и их доля достигла 89,5%.

«Банки одобряют заявки в основном тех клиентов, которые имеют безупречную кредитную историю, официальную зарплату и могут подтвердить доходы», — отметил аналитик Freedom Finance Global.

Рост отказов связан с ужесточением скоринговой политики финансовых организаций и МФО, объяснил эксперт. По данным ЦБ РФ, к концу сентября уровень просроченных кредитов достиг 11%, увеличившись с начала 2025 года почти на 30%.

Мильчакова также предположила, что снижение ключевой ставки поспособствует росту числа потенциальных заемщиков, что может привести к увеличению доли просрочек в кредитных портфелях банков.

Если эта тенденция сохранится, то уже в этом году банки могут начать выдавать займы клиентам с долговой нагрузкой от 50% и выше только под залог недвижимости или автомобиля, предупредила эксперт.