Получить кредит в 2026 году станет ещё сложнее

Особенно заметно вырос уровень отказов по ипотечным займам — на 17,1 процентного пункта за год, достигнув 69%. На втором месте — POS-кредиты, отказов по которым стало на 9,4 п.п. больше, и их доля составила 82,5% к ноябрю 2024 года. Третье место занимает автокредитование — отказов стало на 6,2 п.п. больше, и их доля достигла 89,5%.