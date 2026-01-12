Россиянам назвали способ накопить на пенсию: через сколько наберется более 2 млн рублей

Сумма ежемесячных отчислений на прибавку к пенсии зависит от того, сколько времени планируется копить. Об этом заявил президент НАПФ Сергей Беляков в беседе с агентством «Прайм».
«Молодые люди, которые только начали трудовую деятельность, в этом смысле имеют полный карт-бланш: они могут сформировать действительно внушительный капитал с самыми минимальными усилиями», — подчеркнул он.
Например, откладывая в ПДС по 1000 рублей в месяц, за 25 лет удастся накопить 2,1 млн рублей. Это позволит с 18 до 43 лет собрать значительную сумму без ущерба для текущих расходов. Накопления можно получить единовременно или перевести в пожизненную пенсию (около 6 тыс. руб. в месяц) или выплату на 10 лет (около 18 тыс. руб. в месяц).
При этом член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров напомнил, что в 2026 году россияне смогут докупить пенсионные баллы по 65 600 рублей.