В Хабаровском крае суд взыскал 500 тысяч с работодателя за травму горняка

В Аяно‑Майском районе Хабаровского края произошёл тяжёлый несчастный случай на производстве, вследствие чего пострадал рабочий, сообщает Прокуратура Хабаровского края.
В июне 2025 года во время работ в штольне машинист самоходной буровой установки получил травму ступни, которая привела к частичной ампутации.
Причиной стала халатность работодателя: он не обеспечил безопасные условия труда. Прокурор Аяно‑Майского района подал иск о взыскании компенсации морального вреда.
Суд встал на сторону пострадавшего и обязал компанию выплатить 500 тысяч рублей. После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его исполнение.