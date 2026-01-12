В Красноярском крае стало меньше нелегальных кредиторов

Как предупреждают в ЦБ, мошенники заманивают людей обещаниями сверхвысокой доходности или займов по нереально низким ставкам. Сотрудничество с такими фирмами грозит не только потерей денег, но и проблемами, ведь они действуют вне закона и могут использовать противозаконные методы давления на должников.