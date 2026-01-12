Ричмонд
В Красноярском крае стало меньше нелегальных кредиторов

Все эти организации тем или иным способом предлагали гражданам кредиты.

Источник: Freepik

В 2025 году в Красноярском крае выявили 33 компании с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. По данным Банка России, это на 26,7% меньше, чем годом ранее.

Все эти организации тем или иным способом предлагали гражданам кредиты. Чаще всего под видом обычных ломбардов или комиссионных магазинов работали именно нелегальные кредиторы, хотя встречались и кредитные кооперативы.

Как предупреждают в ЦБ, мошенники заманивают людей обещаниями сверхвысокой доходности или займов по нереально низким ставкам. Сотрудничество с такими фирмами грозит не только потерей денег, но и проблемами, ведь они действуют вне закона и могут использовать противозаконные методы давления на должников.

Ранее мы сообщали, что более 2,3 млрд рублей потеряли жители Красноярского края из-за мошенников.