В Красноярском крае стало меньше нелегальных кредиторов

В 2025 году в Красноярском крае выявили 33 компании с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке. По данным Банка России, это на 26,7% меньше, чем годом ранее.
Все эти организации тем или иным способом предлагали гражданам кредиты. Чаще всего под видом обычных ломбардов или комиссионных магазинов работали именно нелегальные кредиторы, хотя встречались и кредитные кооперативы.
Как предупреждают в ЦБ, мошенники заманивают людей обещаниями сверхвысокой доходности или займов по нереально низким ставкам. Сотрудничество с такими фирмами грозит не только потерей денег, но и проблемами, ведь они действуют вне закона и могут использовать противозаконные методы давления на должников.
Ранее мы сообщали, что более 2,3 млрд рублей потеряли жители Красноярского края из-за мошенников.