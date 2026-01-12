Зарплатная гонка в России продолжится не для всех

В самом по себе режиме ничего плохого нет, когда человек действительно работает на себя, занимается своим маленьким бизнесом — это его выбор. Другое дело, когда ему этого выбора не дают, как, например, в ситуации с работой в такси. В большинстве стран агрегаторы являются работодателями для таксистов, а в России — нет, хотя отношения с работниками полностью соответствуют признакам трудовых. И логично, что власти обсуждают вопрос, насколько все это нужно государству и обществу.