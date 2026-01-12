325 млн тенге штрафов: как борются с самостроем в Туркестанской области

В отношении застройщиков наложены штрафы на сумму около 325 млн тенге. В суды направлены исковые заявления о принудительном сносе 40 незаконно возведенных объектов, по пяти из которых уже вынесены судебные решения. Кроме того, в результате разъяснительной работы 16 объектов были демонтированы владельцами добровольно за счет собственных средств. Всего по области было начато строительство 1722 объектов, все они взяты на государственный контроль, передает DKNews.kz.
Данная ситуация была доложена акиму Туркестанской области Нуралхану Кушерову, были определены конкретные планы на 2026 год. Глава региона, усиливший борьбу с незаконным строительством, которое тормозит развитие области, поставил жесткое требование: пресекать любые нарушения закона, не допуская при этом проявлений бюрократии.
— Каждый незаконно возведенный объект — это не просто частное нарушение порядка, это прямой удар по системе государственного планирования и строительной политике. Самое главное — возрастает угроза жизни и безопасности людей. Мы должны, с одной стороны, бороться с незаконным строительством, а с другой — максимально упростить путь для тех объектов, которые оформляются законно. Люди не должны месяцами и годами обивать пороги, собирая документы. Бюрократия — одна из главных причин беззакония. Усильте работу по профилактике и проводите регулярный мониторинг. Незаконные постройки должны быть приведены в соответствие с требованиями закона. Категорически поручаю акиматам районов и городов прекратить практику оформления разрешительных документов на уже возведенные объекты. За это каждый руководитель района или города несет персональную ответственность, — заявил Нуралхан Кушеров.
Глава региона также особо предупредил о строгом запрете на самовольное строительство на приграничных территориях, в зонах отдыха и рекреации. Он подчеркнул, что нельзя ограничиваться только карательными мерами — необходимо устранять системные недостатки, ведущие к правонарушениям. В связи с этим даны конкретные поручения по усилению цифровизации строительной отрасли и сокращению сроков принятия решений на местном уровне. Должностные лица, не принявшие своевременных мер в отношении незаконных строек, будут привлечены к строгой ответственности.
По данным исполняющего обязанности руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области Тарту Байтурсынова, в 2025 году нарушения выявлены на 100 объектах, строящихся за счет бюджетных средств. В отношении 121 субъекта строительства приняты административные меры. В результате наложено штрафов на сумму 103 млн тенге, а по лицензиям ряда строительных компаний приостановлены отдельные виды работ.
Борьба с незаконным строительством в Туркестанской области перешла в новый, более жесткий этап. Требования акима области — это четкая позиция, направленная на установление порядка, обеспечение верховенства закона и усиление ответственности перед обществом. Только там, где торжествует закон, обеспечиваются безопасность строительства, качественная среда и устойчивое развитие.