325 млн тенге штрафов: как борются с самостроем в Туркестанской области

— Каждый незаконно возведенный объект — это не просто частное нарушение порядка, это прямой удар по системе государственного планирования и строительной политике. Самое главное — возрастает угроза жизни и безопасности людей. Мы должны, с одной стороны, бороться с незаконным строительством, а с другой — максимально упростить путь для тех объектов, которые оформляются законно. Люди не должны месяцами и годами обивать пороги, собирая документы. Бюрократия — одна из главных причин беззакония. Усильте работу по профилактике и проводите регулярный мониторинг. Незаконные постройки должны быть приведены в соответствие с требованиями закона. Категорически поручаю акиматам районов и городов прекратить практику оформления разрешительных документов на уже возведенные объекты. За это каждый руководитель района или города несет персональную ответственность, — заявил Нуралхан Кушеров.