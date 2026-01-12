Меры господдержки помогли участнику СВО открыть птицеферму в Приморье

Реализовать идею Ивану Аношкину помогли меры поддержки, действующие для участников СВО, вернувшихся к гражданской жизни. За консультацией он обратился в фонд «Защитники Отечества», где получил подробную информацию о доступных программах помощи. После этого при содействии Центра занятости населения ветеран оформил необходимые документы и получил грантовую поддержку, сообщает в региональном правительстве.