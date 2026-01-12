Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меры господдержки помогли участнику СВО открыть птицеферму в Приморье

Участник специальной военной операции Иван Аношкин при поддержке государственных программ запустил собственное фермерское хозяйство в Ольгинском округе Приморского края. Он организовал небольшую птицеферму, которая уже дает первые результаты — семья обеспечена свежими куриными яйцами, а в перспективе проект планируется расширять.

Источник: Freepik

Реализовать идею Ивану Аношкину помогли меры поддержки, действующие для участников СВО, вернувшихся к гражданской жизни. За консультацией он обратился в фонд «Защитники Отечества», где получил подробную информацию о доступных программах помощи. После этого при содействии Центра занятости населения ветеран оформил необходимые документы и получил грантовую поддержку, сообщает в региональном правительстве.

Выделенные средства были направлены на строительство утепленного птичника и уличного загона, а также на покупку 45 кур-несушек. Хозяйство стало первым шагом к развитию собственного дела на селе.

В дальнейшем Иван Аношкин намерен увеличить масштабы производства. В его планах — завести бройлеров и построить дополнительную пристройку, чтобы расширить птицеферму.