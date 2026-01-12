Как нефтяники ХМАО прожили 2025 год и что их ждет в следующем

Югра стала первым регионом в России, где офсет заработал на практике. В сентябре 2025 года на Промышленно-энергетическом форуме было подписано первое такое соглашение. Для участников офсетных контрактов введены льготы по налогу на имущество, действующие с 1 января 2025 года. Власти рассчитывают, что это привлечет крупный бизнес, ускорит импортозамещение и развитие промышленной инфраструктуры.