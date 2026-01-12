Как нефтяники ХМАО прожили 2025 год и что их ждет в следующем

Нефтянка ХМАО сохранила объемы добычи и готовится к работе в условиях санкций и трудной нефти в 2026 году.
В 2025 году нефтяная отрасль ХМАО сохранила ключевые позиции в добыче, несмотря на санкции, давление на экспорт и сложные внешнеэкономические условия. Компании продолжали бурение новых скважин и геологоразведку. Власти Югры подтвердили готовность сохранить налоговые льготы и меры поддержки, что позволит нефтяникам планировать работу в 2026 году, сообщили URA.RU в окружных структурах.
Итоги 2025 года.
Предварительные итоги года позволяют говорить о стабильности отрасли. «По предварительной оценке, регион сохранит долю в общероссийской добыче нефти на уровне около 40%», — отметили в правительстве Югры.
Устойчивость нефтяной сферы, по оценке властей, обеспечили базовые производственные показатели — эксплуатационное бурение, ввод новых скважин и геологоразведочные работы. Именно они позволили удержать достигнутые ранее объемы добычи.
Для поддержки отрасли в условиях санкций в Югре в 2025 году был введен инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Нефтяные компании получили возможность снижать налоговую нагрузку при вложениях в развитие: закупку оборудования, модернизацию производств и запуск новых проектов.
Кроме того, были скорректированы нормы регионального законодательства о недрах. Сроки геологоразведочных работ на поисковых участках в Арктической зоне Югры увеличили с пяти до семи лет, что дает компаниям больше времени для оценки запасов в сложных природных условиях.
Еще одним инструментом поддержки стал механизм промышленного офсета — специальные контракты, по которым бизнес берет на себя обязательства по созданию или модернизации производств на территории округа. Этот механизм охватывает не только добычу, но и обрабатывающие отрасли.
Югра стала первым регионом в России, где офсет заработал на практике. В сентябре 2025 года на Промышленно-энергетическом форуме было подписано первое такое соглашение. Для участников офсетных контрактов введены льготы по налогу на имущество, действующие с 1 января 2025 года. Власти рассчитывают, что это привлечет крупный бизнес, ускорит импортозамещение и развитие промышленной инфраструктуры.
Санкции, бюджет и налоги.
Внешнеэкономические ограничения в 2025 году не стали критичными для нефтяных компаний региона. Власти связывают это с накопленным опытом работы в санкционных условиях. «У ведущих компаний нефтегазового комплекса Югры есть значительный опыт адаптации к санкциям, что позволило своевременно перестроить логистику и рынки сбыта», — сообщили в окружном правительстве.
Бюджет Югры на 2026 год сформирован исходя из среднегодовой экспортной цены российской нефти в 59 долларов за баррель. При этом власти подчеркивают, что делать точные прогнозы по налоговым поступлениям от нефтяной отрасли пока преждевременно. «Оценку исполнения налоговых доходов, запланированных на 2026 год, департамент финансов считает преждевременной», — пояснили URA.RU.
Что ждет нефтяников в 2026 году.
В 2026 году нефтегазовая отрасль ХМАО будет развиваться в рамках долгосрочного планирования. Согласно прогнозу социально-экономического развития, добыча нефти в 2026—2027 годах составит 205−211 млн тонн. Конкретные показатели будут зависеть от мировых цен и решений ОПЕК.
Одним из ключевых направлений останется работа с трудноизвлекаемыми запасами. Власти Югры продвигают расширение федеральных налоговых льгот и применение налога на дополнительный доход. В правительстве округа напомнили, что действует Концепция развития минерально-сырьевой базы до 2050 года, приоритетной целью которой является сохранение доли Югры в общероссийской нефтедобыче.
Нефтегазовая отрасль остается базовой для экономики региона. По данным департамента финансов, около 60% доходов окружного бюджета формируется за счет налогов от нефтяных компаний. Власти заверили, что действующие меры поддержки сохранятся и в 2026 году.
Эксперты отмечают, что прогнозы на следующий год во многом зависят от внешнеполитических факторов. Ведущий аналитик Фонд национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что снижение геополитической напряженности может сократить разницу между ценами на российскую нефть и мировыми марками, что повысит доходы компаний и бюджетные поступления.
Дополнительным фактором может стать ослабление рубля. По словам Юшкова, при рублевых затратах и валютной выручке такая динамика выгодна добывающим компаниям и во второй половине 2026 года может способствовать росту их доходов.
Таким образом, нефтяники ХМАО входят в следующий год без иллюзий, но с понятным набором инструментов. Они делают ставку на технологии, налоговое стимулирование и дальнейшую адаптацию к новой экономической реальности.