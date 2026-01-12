Выяснилось, что долг автоконцерна из ЕС перед россиянином превысил ₽400 млн

Задолженность немецкого автоконцерна BMW перед российским покупателем превысила 400 миллионов рублей. Поводом стал дефект вентиляции сидений в автомобиле премиум-класса. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Речь идет о BMW X7 в максимальной комплектации, который был приобретен в 2021 году за 11 миллионов рублей. В пакет опций входила функция обдува спинок передних кресел, однако на практике система практически не работала и не выполняла заявленных характеристик.
Владелец автомобиля обратился в суд. Первая инстанция признала требования обоснованными и постановила начислять неустойку до момента замены неисправной детали. Производитель попытался оспорить это решение, после чего оно было отменено.
Дело дошло до Верховного суда, который встал на сторону покупателя. Высшая судебная инстанция направила материалы на повторное рассмотрение, указав на необходимость взыскания компенсации. В результате сумма неустойки продолжила расти и к настоящему моменту превысила 400 миллионов рублей.
Ранее Mash сообщал, что после получения присужденных средств владелец автомобиля намерен направить половину суммы на закупку беспилотников для российских военнослужащих, задействованных в зоне специальной военной операции.
