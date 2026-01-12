В России предложили ежегодно повышать зарплаты

«Сегодня с коллегами из разных фракций Госдумы вносим на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий ежегодное повышение зарплаты в обязательном порядке», — написал он в своем Telegram-канале.
Согласно инициативе, индексировать заработную плану необходимо как минимум один раз в год, минимальный уровень индексации должен быть не ниже уровня инфляции за предыдущий год.
«Доходам наших работников пора догонять растущие ежегодно цены и траты. И делать это без оглядки на общую прибыль компаний, всякие KPI и прогнозы развития бизнеса», — прокомментировал Нилов.
В конце 2025 года на повышение зарплат российским учителям, преподавателям вузов, медработникам, научным и сотрудникам и деятелям культуры правительство дополнительно выделило свыше 9,5 миллиардов рублей.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с первого января 2026 года вырос более чем на 20 процентов и составил 27 тысяч 93 рубля.