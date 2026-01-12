Ричмонд
В России предложили ежегодно повышать зарплаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости Крым. В Госдуму внесут законопроект об обязательном ежегодном повышении зарплат. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня с коллегами из разных фракций Госдумы вносим на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий ежегодное повышение зарплаты в обязательном порядке», — написал он в своем Telegram-канале.

Согласно инициативе, индексировать заработную плану необходимо как минимум один раз в год, минимальный уровень индексации должен быть не ниже уровня инфляции за предыдущий год.

«Доходам наших работников пора догонять растущие ежегодно цены и траты. И делать это без оглядки на общую прибыль компаний, всякие KPI и прогнозы развития бизнеса», — прокомментировал Нилов.

В конце 2025 года на повышение зарплат российским учителям, преподавателям вузов, медработникам, научным и сотрудникам и деятелям культуры правительство дополнительно выделило свыше 9,5 миллиардов рублей.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с первого января 2026 года вырос более чем на 20 процентов и составил 27 тысяч 93 рубля.