Экспорт с цифровым тенге: БРК впервые профинансировал проект с использованием новой валюты

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК), дочерняя структура холдинга «Байтерек», при поддержке АО «Банк ЦентрКредит», Экспортно-кредитного агентства Казахстана, Национального Банка РК и АО «Национальная платежная корпорация» успешно реализовал пилотный проект по финансированию экспорта с применением цифрового тенге, передает DKNews.kz.
Речь идет не о теории или тестах «на бумаге», а о реальном финансировании действующего экспортного бизнеса.
Полная прозрачность движения средств.
Ключевая особенность проекта — возможность полностью отследить движение средств и исключить их нецелевое использование. Именно это сегодня считается одним из главных преимуществ цифрового тенге.
Как ранее подчеркивал Глава государства в своем Послании, развитие цифрового тенге является важным направлением формирования новой финансовой экосистемы Казахстана. Новый инструмент должен повысить прозрачность, скорость и надежность финансовых операций — и первый пилотный проект это уже показал на практике.
Кому и на что выдали цифровой тенге.
В рамках пилота БРК осуществил выплату части займа в цифровом тенге по линии предэкспортного финансирования ТОО «Qazaq-Astyq Group». Средства направлены на закуп сырья для производства продукции, ориентированной на экспорт.
Маслоэкстракционный завод компании, расположенный в Абайской области, при поддержке Банка Развития Казахстана выпускает и экспортирует:
нерафинированное подсолнечное масло нерафинированное рапсовое масло подсолнечный и рапсовый шрот фосфатидные концентраты.
Это продукция с устойчивым спросом на внешних рынках, а значит — с прямым вкладом в валютную выручку страны.
Страховая защита и участие БЦК.
Страхование займа ТОО «Qazaq-Astyq Group» обеспечило Экспортно-кредитное агентство Казахстана в рамках совместной инициативы БРК и ЭКА по поддержке предприятий масложировой отрасли.
В реализации проекта также принял участие АО «Банк ЦентрКредит». Механизм выглядел следующим образом: заемные средства были направлены с цифрового счета заемщика, открытого в БРК, на цифровой счет в БЦК, после чего осуществлялось перечисление средств с обязательным подтверждением их целевого использования.
Таким образом, каждый этап движения денег находился под контролем.
«Цифровой тенге усиливает контроль и ускоряет расчеты».
Председатель Правления БРК Марат Елибаев отметил, что применение цифрового тенге дает банку и заемщику сразу несколько практических преимуществ.
Использование цифрового тенге при выдаче займа позволяет обеспечить оперативность и высокую скорость расчетов. Одно из важных свойств цифрового тенге — возможность его маркировки, что способствует усилению контроля целевого использования займов, — подчеркнул он.
Шаг к масштабированию.
В Банке Развития Казахстана рассматривают результаты пилотного проекта как важный практический этап реализации поручений Президента и развития цифровой финансовой инфраструктуры страны.
Полученный опыт станет основой для подготовки предложений по дальнейшему применению и возможному масштабированию цифрового тенге — не только в экспортном финансировании, но и в других направлениях деятельности БРК.
Эксперты отмечают: если технология покажет устойчивую эффективность, цифровой тенге может стать ключевым инструментом прозрачного финансирования крупных проектов в Казахстане — от промышленности до инфраструктуры.