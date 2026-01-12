«Роснефть» хочет взыскать с пермского производителя химикатов 5,6 млн рублей

Это следует из информации на портале «Электронное правосудие». Истец требует взыскать с ответчика неустойку в сумме 5,6 млн руб. Обоснования этих требований пока не раскрыты. Согласно определению суда, заявление подано с нарушениями, поэтому оно оставлено без движения до 26 января.