21 поставщика поливной воды привлекли к ответственности в Казахстане

АСТАНА, 12 янв — Sputnik. Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана оштрафовало 21 субъекта естественных монополий на 17,8 миллионов тенге (34,9 тысяч долларов).
Предприятия игнорировали утвержденную тарифную смету и инвестиционную программу, также они не предоставляли отчеты об исполнении сметы.
«В отношении 11 субъектов подано 12 исков о понуждении предоставления отчетов об исполнении тарифных смет и заявок на утверждение тарифов в соответствии с законодательством», — сообщили в ведомстве.
Также в ведомстве подчеркнули, что продолжат системную работу по обеспечению выполнения субъектами естественных монополий всех нормативных требований.