БРК выдал первый кредит в цифровом тенге компании сыновей депутата

Как сообщает БРК, финансирование предоставлено под страховую защиту Экспортно-кредитного агентства (ЭКА). Оператором транзакции также выступил Банк ЦентрКредит.
Главная особенность цифрового тенге — возможность «маркировки» денег. Это позволяет банку полностью отслеживать движение средств и гарантировать их целевое использование. В данном случае деньги направлены строго на закупку сырья.
«Использование цифрового тенге позволяет обеспечить высокую скорость расчетов. Возможность маркировки способствует усилению контроля целевого использования займов», — пояснил председатель правления БРК Марат Елибаев.
Кому достались деньги.
Заемщик — ТОО «Qazaq-Astyq Group». Компания владеет маслоэкстракционным заводом в Абайской области и экспортирует продукцию за рубеж. По данным «Курсива», предприятие контролируют Даулет и Еркинбек Дускужановы. Это сыновья бизнесмена и депутата областного маслихата ВКО Асемкана Дускужанова.
Семья Дускужановых давно сотрудничает с государственным институтом развития. В 2024 году сообщалось, что БРК уже трижды финансировал Qazaq-Astyq Group, а общая сумма займов на тот момент достигала 77 млрд тенге.
Тренд на цифровизацию.
Это не первый случай использования новой формы нацвалюты для кредитования бизнеса в стране. Ранее, 3 декабря 2025 года, первый льготный кредит в цифровых тенге выдал Halyk Bank. Тогда средства были направлены на пополнение оборотных средств предпринимателя в Алматы в рамках программы развития предпринимательства.