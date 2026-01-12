БРК выдал первый кредит в цифровом тенге компании сыновей депутата

Это не первый случай использования новой формы нацвалюты для кредитования бизнеса в стране. Ранее, 3 декабря 2025 года, первый льготный кредит в цифровых тенге выдал Halyk Bank. Тогда средства были направлены на пополнение оборотных средств предпринимателя в Алматы в рамках программы развития предпринимательства.