БРК выдал первый кредит в цифровом тенге компании сыновей депутата

Банк Развития Казахстана выдал займ в цифровом тенге компании ТОО «Qazaq-Astyq Group». Это производитель растительного масла, принадлежит семье депутата маслихата Восточно-Казахстанской области Асемкана Дускужанова. Сумму займа в своем сообщении БРК не приводит.

Источник: Курсив

Как сообщает БРК, финансирование предоставлено под страховую защиту Экспортно-кредитного агентства (ЭКА). Оператором транзакции также выступил Банк ЦентрКредит.

Главная особенность цифрового тенге — возможность «маркировки» денег. Это позволяет банку полностью отслеживать движение средств и гарантировать их целевое использование. В данном случае деньги направлены строго на закупку сырья.

«Использование цифрового тенге позволяет обеспечить высокую скорость расчетов. Возможность маркировки способствует усилению контроля целевого использования займов», — пояснил председатель правления БРК Марат Елибаев.

Кому достались деньги.

Заемщик — ТОО «Qazaq-Astyq Group». Компания владеет маслоэкстракционным заводом в Абайской области и экспортирует продукцию за рубеж. По данным «Курсива», предприятие контролируют Даулет и Еркинбек Дускужановы. Это сыновья бизнесмена и депутата областного маслихата ВКО Асемкана Дускужанова.

Семья Дускужановых давно сотрудничает с государственным институтом развития. В 2024 году сообщалось, что БРК уже трижды финансировал Qazaq-Astyq Group, а общая сумма займов на тот момент достигала 77 млрд тенге.

Тренд на цифровизацию.

Это не первый случай использования новой формы нацвалюты для кредитования бизнеса в стране. Ранее, 3 декабря 2025 года, первый льготный кредит в цифровых тенге выдал Halyk Bank. Тогда средства были направлены на пополнение оборотных средств предпринимателя в Алматы в рамках программы развития предпринимательства.