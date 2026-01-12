Ричмонд
«Роснефть» планирует взыскать с пермской компании 5,6 млн рублей

«Роснефть» подала иск в суд на пермскую компанию «Альфа-Синтез». Российская нефтегазовая компания хочет получить 5,6 млн рублей.

Российская компания хочет отсудить неустойку.

«Истец требует взыскать с ответчика неустойку в сумме 5,6 млн руб. Обоснования этих требований пока не раскрыты», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы арбитражного суда Пермского края.

Уточняется, что в заявлении «Роснефти» обнаружены нарушения. Суд оставил иск без движения до 26 января. Компания «Альфа-Синтез» работает с 2015 года. Предприятие специализируется на продаже промышленных химикатов и производстве красок, лаков, эмалей.