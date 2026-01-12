Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические максимумы

На бирже Comex (подразделении Нью-Йоркской товарной биржи) цены на фьючерсы на золото и серебро демонстрируют сильный рост в понедельник утром.
Согласно данным торгов, по состоянию на 7.21 мск цена февральского фьючерса на золото поднималась на 1,8% относительно предыдущего закрытия, или до 4 582,14 доллара за тройскую унцию. При этом ранее в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 4 612,4 доллара за унцию.
Цена на фьючерс на серебро с поставкой в марте, тем временем также демонстрировала рост. Так, мартовский фьючерс дорожал до 83,475 доллара за унцию, однако ранее в ходе торгов фиксировалась цена в 83,88 доллара.
Ранее сообщалось, что в ноябре 2025 года КНР закупила у РФ золото на рекордную за весь период двусторонней торговли сумму, достигшую 961 млн долларов.