Биржевые цены на золото и серебро обновили исторические максимумы

Согласно данным торгов, по состоянию на 7.21 мск цена февральского фьючерса на золото поднималась на 1,8% относительно предыдущего закрытия, или до 4 582,14 доллара за тройскую унцию. При этом ранее в ходе торгов котировки достигали исторического рекорда в 4 612,4 доллара за унцию.