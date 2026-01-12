В Башкирии ввели новый налоговый режим

Как пояснили в Госсобрании — Курултае региона, ключевые преимущества АвтоУСН — упрощение либо отмена большей части налоговой отчетности и освобождение от уплаты страховых взносов. Доходы и расходы учитываются по данным контрольно-кассовой техники, уполномоченных банков и сведений в личном кабинете налогоплательщика. Размер налога рассчитывает налоговая служба.
Налоговые ставки составляют 8% с дохода или 20% с прибыли. Применять АвтоУСН смогут организации и ИП, зарегистрированные в регионе, с численностью работников до пяти человек, годовым доходом, не превышающим 60 млн рублей, и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн рублей.
Поступления АвтоУСН распределяются между федеральным (46%) и республиканским (54%) бюджетами.
«Многие предприниматели, которые раньше применяли упрощенную систему налогообложения, с 2026 года столкнутся с необходимостью вести сложный учет операций, составлять и сдавать налоговые декларации. В этой ситуации АвтоУСН является альтернативой, которая позволит бизнесу сохранить простоту налогового администрирования, минимизировать документооборот и освободиться от бремени страховых взносов», — заявил спикер башкирского парламента Константин Толкачев.
По оценке экспертов, упрощение ведения деятельности будет способствовать вовлечению в легальный оборот ранее неучтенных налогоплательщиков и увеличению поступлений НДФЛ и налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии продлили льготы на транспортный налог для участников СВО.