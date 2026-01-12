В Башкирии ввели новый налоговый режим

Налоговые ставки составляют 8% с дохода или 20% с прибыли. Применять АвтоУСН смогут организации и ИП, зарегистрированные в регионе, с численностью работников до пяти человек, годовым доходом, не превышающим 60 млн рублей, и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн рублей.