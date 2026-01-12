Повезло: мужчина купил склад за ₽39 тысяч и нашел ₽586,7 млн в сейфе внутри

В США покупка заброшенной складской ячейки обернулась неожиданной находкой. Мужчина, заплативший за объект всего 500 долларов (около 39 тысяч рублей), обнаружил внутри запертый сейф с крупной суммой наличных.
Как сообщает издание Metro, история произошла на аукционе по продаже складских ячеек, за которые владельцы не платили более трех месяцев. Торги проводились вслепую — ни участники аукциона, ни организаторы не знали, что именно хранится внутри помещений.
После покупки новый владелец вскрыл ячейку и обнаружил старый металлический сейф. Самостоятельно открыть его не удалось, поэтому он привлек помощника. Внутри оказались наличные деньги на сумму около 7,5 млн долларов (около 586,7 млн рублей).
Кому принадлежал сейф и каким образом такая сумма оказалась в хранилище, установить не удалось. По одной из версий, прежний владелец мог покинуть город или оказаться в местах лишения свободы, из-за чего прекратил оплачивать аренду склада.
Инцидент вызвал широкий резонанс, поскольку подобные находки крайне редки. Обычно, по данным участников подобных аукционов, сейфы в заброшенных ячейках оказываются пустыми или содержат документы без материальной ценности.
