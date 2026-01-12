Страховые пенсии проиндексировали в Нижегородской области

Все они выработали специальный стаж от 15 до 30 лет в зависимости от характера творческой деятельности. В частности, стаж в не менее 15 лет из них имеют артисты балета, исполняющие сольные партии, или цирковые гимнасты, эквилибристы, не менее 20 лет — у артистов балета (в том числе балета на льду), исполнителей танцевальных номеров в профессиональных художественных коллективах, артистов мимики и жеста.