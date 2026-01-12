Страховые пенсии проиндексировали в Нижегородской области

Согласно информации, размер выплаты увеличился как неработающих, так и у работающих граждан, получающих страховую пенсию, пенсию по инвалидности и по потере кормильца. Кстати, был повышен не только размер самой пенсии, но и стоимость одного пенсионного коэффициента (балла). С 1 января она составляет 156,76 рублей.
Кроме того, вырос размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 9584,69 рублей.
Отмечается, что индексируется вместе с пенсией и надбавка по уходу за гражданами старше 80-ти лет или людьми с инвалидностью I группы. Важно, что индексация всех пенсий производится беззаявительно.
Суммарно индексированные выплаты получат более 890 тыс. нижегородцев. Из них более 104 тыс. — получатели возраста 80-ти лет.
Ранее сообщалось, что почти 250 нижегородских артистов досрочно получают пенсию.
Все они выработали специальный стаж от 15 до 30 лет в зависимости от характера творческой деятельности. В частности, стаж в не менее 15 лет из них имеют артисты балета, исполняющие сольные партии, или цирковые гимнасты, эквилибристы, не менее 20 лет — у артистов балета (в том числе балета на льду), исполнителей танцевальных номеров в профессиональных художественных коллективах, артистов мимики и жеста.