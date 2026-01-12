Бренд нишевой парфюмерии закрыл свою точку в Кургане

В торговом центре Кургана закрывается парфюмерный корнер.
Проект нишевой парфюмерии Hedonist Nose закрывает корнер в торговом центре «Стрекоза» в Кургане. О решении отказаться от этой точки команда бренда сообщила в социальных сетях.
Представители бренда объяснили, что формат небольшого корнера больше не соответствует текущей концепции проекта. «Формат корнера больше не позволяет передать ни масштаб ассортимента, ни атмосферу, ни ту философию, которую мы сегодня вкладываем в бренд. Иногда, чтобы идти в ногу со временем, нужно признать: формат больше не работает на твою идею. И это нормально», — говорится в сообщении «Hedonist Nose». При этом полноформатные магазины проекта на улице Гоголя, 53 и в ТРЦ «Гипер-сити» продолжают работу в штатном режиме.
В компании уточнили, что корнер в «Стрекозе» стал частью ранней истории бренда, когда проект развивался под названием MUSK AYSHA и работал в другом концептуальном направлении. Сейчас в «Hedonist Nose» делают акцент на более осознанный и бутиковый формат: основной ассортимент представлен в полноценных магазинах, где доступны парфюмерия, ароматы для дома, свечи и диффузоры. Команда проекта отметила, что рассматривает закрытие корнера как естественный этап развития и намерена дальше усиливать присутствие в тех форматах, которые лучше отражают текущую концепцию бренда.
Ранее один из полноформатных магазинов Hedonist Nose на улице Гоголя уже временно приостанавливал работу из ‑за прорыва изношенных труб и подтопления помещения, но затем возобновил работу. На рынке специализированной розницы Кургана также происходили изменения: офлайн-отдел сети Asia45 в ТЦ «Дом быта» и филиал магазина азиатских продуктов «Оптовик» закрывались, при этом предприниматели переносили акцент на другие форматы и адреса.