Бренд нишевой парфюмерии закрыл свою точку в Кургане

Представители бренда объяснили, что формат небольшого корнера больше не соответствует текущей концепции проекта. «Формат корнера больше не позволяет передать ни масштаб ассортимента, ни атмосферу, ни ту философию, которую мы сегодня вкладываем в бренд. Иногда, чтобы идти в ногу со временем, нужно признать: формат больше не работает на твою идею. И это нормально», — говорится в сообщении «Hedonist Nose». При этом полноформатные магазины проекта на улице Гоголя, 53 и в ТРЦ «Гипер-сити» продолжают работу в штатном режиме.