Росприроднадзор хочет судиться с Дальнегорским ГОКом

«Дальнегорский горно-обогатительный комбинат» (Дальнегорск) попал в судебную практику — Росприроднадзор хочет взыскать с не так давно национализированного предприятия 50 млн 581 тысячу рублей. Речь идёт о возможной неуплате предприятием обязательного сбора за негативное воздействие на окружающую среду, сообщает ИА PrimaMedia.
Соответствующее исковое заявление Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Приморского края 25 декабря 2025 года. Предварительное судебное заседание назначено на 26 февраля.
В том числе ведомство взыскивает с компании 43,4 млн рублей непосредственно платы за нанесенный ущерб и 7,2 млн рублей пени за просрочку исполнения обязательства.
Дальнегорский ГОК — единственный в РФ производитель боропродукции из собственного минерального сырья. На Дальнегорском боросиликатном месторождении, которое разрабатывает комбинат, сосредоточено около 3% мировых запасов бора. ГОК имеет полный технологический цикл — от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат. Ранее месторождение разрабатывал группа компаний «Бор».
Генпрокуратура РФ в 2023 году добилась взыскания в доход РФ четырех компаний: ООО «Радамант» (Москва, владелец и управляющая компания ООО «Дальнегорский ГОК»), ООО «ФинИнвест» (Москва, бывший владелец «Радаманта»), ООО «Горно-химическая компания “Бор” и ООО НПП “Силика”.
Осенью 2024 года АО «Росхим» было признано победителем объявленных Росимуществом закрытых торгов по продаже находящихся в федеральной собственности четырех компаний, связанных с Дальнегорским ГОКом. «Росхим» стал единственным участником аукциона, лот продан по начальной цене — 2 млрд 233,5 млн рублей.
По условиям торгов, новый собственник компаний должен будет выполнить ряд обязательств, в том числе в течение двух лет после перехода прав собственности провести модернизацию и расширение действующего производства боросодержащей продукции до 100 тысяч тонн в год.