Инфляция в Казахстане замедлится до 9,7% в 2026 году — ЕАБР

АСТАНА, 12 янв — Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал макрообзор по развитию экономик государств — членов ЕАЭС.
В 2026 году в Казахстане аналитики банка ожидают замедление инфляции. Это произойдет вследствие действия высоких процентных ставок, сообщили эксперты. На конец 2025 года инфляция составила 12,3%, как и ожидали в ЕАБР.
«Стабилизация динамики показателя во многом связана с решением правительства ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на коммунальные услуги и бензин», — отметили специалисты.
В соседней Российской Федерации эксперты отметили увеличение ВВП на 0,6% в третьем квартале 2025 года.
«Основным драйвером оставалась высокая потребительская активность: расходы домохозяйств на конечное потребление выросли на 3,3% г/г, обеспечив 1,7 п.п. прироста ВВП. Потребление органов госуправления увеличилось на 1,8% г/г и сформировало дополнительный вклад в рост ВВП на уровне 0,3 п.п», — сообщили аналитики ЕАБР.
Эксперты банка ожидают сохранения расширения потребления в среднесрочной перспективе и прогнозируют рост ВВП России на уровне 1,4% в 2026 году.
В Беларуси в декабре 2025 года на 0,53 миллиарда долларов выросли золотовалютные резервы. Они достигли рекордных 14,43 миллиардов долларов на начало 2026-го.
«Ключевым фактором роста стало увеличение резервных активов в иностранной валюте на 0,3 млрд долл. на фоне чистого предложения иностранной валюты на внутреннем рынке. Дополнительную поддержку динамике резервов оказало подорожание золота на мировых рынках (+3% м/м), что увеличило его стоимость в структуре резервов на 0,21 млрд долларов», — отметили в ЕАБР.
А еще в 2025 году Беларусь впервые достигла международного критерия безопасности по уровню золотовалютных резервов — покрытия трехмесячного объема импорта.
В Кыргызстане отмечен рост кредитования экономики коммерческими банками, он составил 35,8% в январе-ноябре 2025-го.
«В отраслевой структуре кредитования доля займов, выдаваемых для целей торговли, снизилась до 26% от суммарного объема кредитов (35% в январе-ноябре 2024 г.). При этом доля потребительского кредитования увеличилась за год на 11,2 п.п. и составила 45,9% в общем портфеле», — сообщили в банке.
Динамика кредитования на 76% объясняется ростом новых займов на потребление. Это продолжит поддерживать внутренний спрос в начале 2026 года и внесет вклад в расширение экономической активности, ожидают аналитики. Также они ожидают рост ВВП на уровне 9,3% по итогам 2026 года.