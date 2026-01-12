Инфляция в Казахстане замедлится до 9,7% в 2026 году — ЕАБР

«В отраслевой структуре кредитования доля займов, выдаваемых для целей торговли, снизилась до 26% от суммарного объема кредитов (35% в январе-ноябре 2024 г.). При этом доля потребительского кредитования увеличилась за год на 11,2 п.п. и составила 45,9% в общем портфеле», — сообщили в банке.