Ричмонд
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане привлекли к ответственности филиал «Российских железных дорог» за монопольные тарифы

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) по Северо-Казахстанской области завершил расследование против Петропавловского отделения Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Расследование началось после обращения одного из региональных предприятий о высокой стоимости услуг по метрологическому обслуживанию вагонных электронных весов.

По результатам анализа установлено, что филиал ОАО «РЖД» злоупотреблял доминирующим положением, устанавливая монопольно высокие цены. Нарушение подпункта 1 статьи 174 Предпринимательского кодекса подтвердилось.

Далее отмечено, что филиал привлекли к административной ответственности: штраф составил 1 880 052 тенге, а монопольный доход — 7 327 728 тенге. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

«С 1 января 2026 года цена услуги снижена с 754 698 тенге до 536 357 тенге (без НДС), что составляет снижение более 28%».Пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

8 января 2026 года в Кокшетау поезд насмерть сбил женщину. Предварительно установлено, что казахстанка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.