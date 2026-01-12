В России более чем на треть выросло производство красной икры

Производство красной икры в 2025 году в РФ выросло более чем на треть. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью РИА Новости.
«Красной икры мы произвели на 35 процентов больше, чем годом ранее, порядка 14−15 тысяч [тонн]», — заявил он, подводя итоги года.
Шестаков выразил уверенность, что россиянам всегда будет достаточно этой продукции.
Рост производства связан с успешной лососевой путиной-2025, которая прошла лучше, чем рекордно неудачная для отрасли путина 2024 года.
