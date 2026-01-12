Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России более чем на треть выросло производство красной икры

Производство красной икры в 2025 году в РФ выросло более чем на треть.

Производство красной икры в 2025 году в РФ выросло более чем на треть. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью РИА Новости.

«Красной икры мы произвели на 35 процентов больше, чем годом ранее, порядка 14−15 тысяч [тонн]», — заявил он, подводя итоги года.

Шестаков выразил уверенность, что россиянам всегда будет достаточно этой продукции.

Рост производства связан с успешной лососевой путиной-2025, которая прошла лучше, чем рекордно неудачная для отрасли путина 2024 года.

Читайте также: «Россия удержала мировое лидерство по добыче тихоокеанских лососей».

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.