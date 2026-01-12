Экономика Казахстана выросла на 6,5% в 2025 году

По итогам года отрасль транспорта и складирования продемонстрировала рост на 20,4% (за январь-ноябрь — 20,3%). Это обеспечено увеличением объемов грузоперевозок, прежде всего автомобильным и железнодорожным транспортом, а также расширением пассажирских перевозок в ряде регионов страны. Дополнительным фактором стала положительная динамика в сфере вспомогательной транспортной деятельности, включая услуги по экспедированию грузов, управлению воздушным движением, деятельность аэропортов, складов и пакгаузов, а также услуги по хранению зерна и охлажденных грузов.