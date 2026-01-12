Экономика Казахстана выросла на 6,5% в 2025 году

«За прошедший год основной вклад в рост экономики обеспечили промышленность, транспорт, строительство, торговля», — отметили в Кабмине.
Промышленное производство в стране увеличилось за год на 7,4%. Обрабатывающий сектор показал рост на уровне 6,4% благодаря увеличению производства продуктов питания на 8,1%, продуктов нефтепереработки на 5,9%, продукции химической промышленности на 9,8%, металлургии на 1,2%, продукции машиностроения на 12,9%.
По итогам года отрасль транспорта и складирования продемонстрировала рост на 20,4% (за январь-ноябрь — 20,3%). Это обеспечено увеличением объемов грузоперевозок, прежде всего автомобильным и железнодорожным транспортом, а также расширением пассажирских перевозок в ряде регионов страны. Дополнительным фактором стала положительная динамика в сфере вспомогательной транспортной деятельности, включая услуги по экспедированию грузов, управлению воздушным движением, деятельность аэропортов, складов и пакгаузов, а также услуги по хранению зерна и охлажденных грузов.
В строительной отрасли зафиксирован рост на 15,9%, что превышает показатель января-ноября 2025 года (14,7%). Динамика обусловлена реализацией инфраструктурных и социальных проектов, в том числе строительством комфортных школ, объектов здравоохранения, транспортной и инженерной инфраструктуры. В январе-декабре 2025 года в эксплуатацию введено 20,1 млн кв. метров жилья, что на 5,1% больше, чем годом ранее.
Положительная динамика сохраняется и в торговле: по итогам января-декабря 2025 года рост составил 8,9% (за январь-ноябрь — 8,8%). Ключевой вклад внесла оптовая торговля, доля которой превысила две трети общего объема отрасли. Ускорению роста способствовало увеличение объемов реализации зерна, семян и кормов для животных (в 2,6 раза), машин и оборудования (+99,8%), фармацевтической продукции (+44,1%), автомобилей и легких автотранспортных средств (+33%), молочных продуктов, яиц, пищевых масел и жиров (+25,8%), сахара, шоколада и сахаристых кондитерских изделий (+21,2%), а также товаров широкого ассортимента (+12,5%).
В сельском, лесном и рыбном хозяйстве рост составил 5,9%, чему способствовала положительная динамика в растениеводстве (+7,8%) и животноводстве (+3,3%).
В сфере информации и связи зафиксирован рост на 3,6%.
Ранее «Курсив» писал, что экономика Казахстана может расти на 5,3−5,9% в год в период с 2026 по 2028 годы. Такой прогноз представило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), отметив, что нынешний подъем уже превысил потенциальный уровень роста.