Доля оформляемых европротоколом мелких аварий в Челябинской области превысила 50%

За 11 месяцев 2025 года водители подали 761,7 тыс. заявок на оформление аварий через европротокол без участия Госавтоинспекции. Их доля в общем числе заявлений по ОСАГО достигла 41%, увеличившись на 1,5 процентного пункта, следует из данных Российского союза автостраховщиков.
В топ-10 по наибольшему количеству заявлений, оформленных с использованием Европротокола за 11 месяцев 2025 года, вошли Москва — 65 тыс. 485 шт. (доля заявлений, оформленных с помощью с Европротокола, составила 31,9% от общего числа заявлений по ОСАГО) и Московская область — 42 тыс. 342 (34,9%), Новосибирская область — 32 тыс. 837 (64,6%), Приморский край — 27 тыс. 930 (71,1%), Челябинская область — 24 тыс. 599 (50,7%), Башкортостан — 24 тыс. 157 (49%), Санкт-Петербург — 23 тыс. 305 (30,1%), Самарская область — 22 тыс. 363 (51,6%), Свердловская область — 21 тыс. 517 (46,4%) и Татарстан — 19 тыс. 714 (29,5%).
Напомним, пострадавший в аварии автовладелец при оформлении ДТП европротоколом может получить компенсацию ущерба на сумму до 400 тыс. рублей при отсутствии разногласий между участниками происшествия и при фиксации обстоятельств аварии в мобильном приложении. При разногласиях лимит снижается до 200 тыс. рублей. Если разногласий нет, но нет и фото, лимит составляет 100 тыс. рублей.
«С одной стороны, рост европротоколов подтверждает то, что водители часто пользуются возможностью оформления ДТП через мобильное приложение, но тем не менее нужно отметить, что в 2025 году выявилась тенденция, когда европротокол стали использовать мошенники», — рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.
Он уточнил, что именно с помощью европротокола используются схемы, которые позволяют мошенникам достаточно эффективно зарабатывать на страховых компаниях. Для ограничения использования мошеннических схем в европротоколе целесообразно сделать так, чтобы извещения о ДТП и фотографии можно было оформлять в мобильном приложении и только в электронном виде, считает Сергей Ефремов.