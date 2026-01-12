Собянин: Москва расширила общую площадь технопарков до 2,7 млн кв. м

«Сегодня в городе насчитывается 49 технопарков, в которых работают более 2300 компаний и больше 76 тысяч человек. Стратегическая цель до 2030 года — 5 миллионов квадратных метров для инновационных производств. За 10 лет объем инвестиций в развитие московских технопарков составил около 182,7 миллиарда рублей. На 1 рубль налоговых льгот приходится больше 13,2 рубля частных инвестиций», — подчеркнул Собянин.