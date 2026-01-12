Ричмонд
Собянин: Москва расширила общую площадь технопарков до 2,7 млн кв. м

Мэр Москвы заявил, что в 2025 году в городе ввели в эксплуатацию четыре технопарка.

Источник: Аргументы и факты

Москва в прошлом году увеличила общую площадь технопарков до 2,7 миллиона квадратных метров, рассказал в мессенджерах глава российской столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что были введены в эксплуатацию четыре технопарка: «Рябиновая, 44» (пищевая продукция), «ЗИЛ» (ИТ и микроэлектроника), «СТМП-Зеленоград» (микроэлектроника) и «НТВ» (теле- и радиовещание).

Шесть площадок, обратил внимание мэр, получили статус технопарка и инвестиционного приоритетного проекта по созданию технопарка (ИПП): «НИЦЭВТ» (госкорпорация «Ростех»), «СНИИП» (госкорпорация «Росатом»), «МедтехМосква», «Дом легпрома», ИПП «707», ИПП «Многофункциональный комплекс с пожарным депо».

«Сегодня в городе насчитывается 49 технопарков, в которых работают более 2300 компаний и больше 76 тысяч человек. Стратегическая цель до 2030 года — 5 миллионов квадратных метров для инновационных производств. За 10 лет объем инвестиций в развитие московских технопарков составил около 182,7 миллиарда рублей. На 1 рубль налоговых льгот приходится больше 13,2 рубля частных инвестиций», — подчеркнул Собянин.

