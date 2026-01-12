Ипотека по новым правилам: что ждет казахстанцев в 2026 году

Чем больше вы можете внести сразу, тем более выгодную ставку получите. Это значит, что регулятор может разрешить ставку ниже, потому что банк меньше рискует потерять деньги. И наоборот, маленький взнос = кредит «рисковый» = ставка выше. Это позволяет сделать условия более «персонализированными»: люди с высоким первоначальным взносом смогут получать кредиты под более низкие ставки. Чем больше будет взнос, тем меньше сумма кредита, а значит, и долговая нагрузка.