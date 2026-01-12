Минстрой России повысил среднюю рыночную стоимость жилья в Башкирии

Минстрой России утвердил стоимость одного «квадрата» жилья в Башкирии на первый квартал 2026 года. Как стало известно «Башинформу» после изучения документа, цена установлена в пределах 116 212 рублей за квадратный метр. Показатель вырос на 0,45% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Напомним, тогда он был равен 115 686 рублям.