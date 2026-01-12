Минстрой России повысил среднюю рыночную стоимость жилья в Башкирии

Минстрой России утвердил стоимость одного «квадрата» жилья в Башкирии на первый квартал 2026 года. Как стало известно «Башинформу» после изучения документа, цена установлена в пределах 116 212 рублей за квадратный метр. Показатель вырос на 0,45% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Напомним, тогда он был равен 115 686 рублям.
Стоит отметить, что в Приволжском федеральном округе самая высокая рыночная стоимость жилья в Татарстане — 153 146 рублей. На втором месте Пермский край со 133 727 рублями за «квадрат», на третьем — Нижегородская область с нормативом 131 787 рублей.
Минстрой определяет рыночную стоимость для регионов ежеквартально на основе данных Росстата об уровне цен на рынке жилья. Показатели применяются при расчете размера выплат льготным категориям граждан для улучшения жилищных условий.