Сотрудники Горьковского автозавода ушли в корпоративный отпуск

С 12 января работники Горьковского автозавода ушли в плановый корпоративный отпуск, он продлится до 16 января. Как пояснили в пресс-службе предприятия, это традиционный ежегодный полностью оплачиваемый отпуск, согласованный с профсоюзным комитетом ГАЗа.

Источник: Коммерсантъ

Однако ряд подразделений завода будет функционировать согласно установленному графику. «Во время корпоративного отпуска на производствах будут проводиться работы по модернизации и сервисному обслуживанию оборудования, которые невозможно организовать без остановки производства», — отметил представитель автозавода.