Банки с госпомощью будут продавать по-новому: что предлагает финрегулятор

Регулятор опубликовал проект постановления, который впервые четко прописывает, на каких условиях акционеры смогут выйти из капитала таких банков, передает DKNews.kz.
Речь идет о кредитных организациях, на балансах которых до сих пор числится госпомощь — и именно этот момент долгое время оставался «серой зоной» в регулировании.
Два варианта выхода из банка.
Согласно проекту, акционеры банков-должников смогут продать свои доли только при выполнении одного из двух условий.
Первый вариант — досрочный возврат всей госпомощи до сделки.
Второй — если новый инвестор берет на себя обязательства по возврату государственных средств. В этом случае покупатель должен предоставить регулятору письменное подтверждение с четким планом: сроками, источниками финансирования и механизмом возврата денег государству.
Важно, что эти требования касаются именно тех акционеров, которые хотят выйти из капитала банка. Для остальных участников структура владения не меняется.
Урок Alatau City Bank.
Фактически регулятор признал, что правила продажи банков с господдержкой должны быть формализованы. Поводом стал резонансный кейс прошлого года, когда Alatau City Bank, получивший более 1 трлн тенге госпомощи, был продан Вячеславу Киму.
Тогда у рынка возник закономерный вопрос: как и за счет чего новый акционер будет возвращать государственные деньги. Четкого ответа регулятор дать не смог — просто потому, что таких требований в правилах не существовало.
Помимо Alatau City Bank, государству по-прежнему должны Нурбанк и Евразийский банк, что делает вопрос возврата госпомощи системным, а не единичным.
Банки подталкивают возвращать деньги быстрее.
Проект постановления также предполагает ужесточение условий возврата госпомощи через дивиденды и обратный выкуп акций.
Если раньше банки могли направлять на возврат государству от 10 до 66% суммы дивидендов или buyback, то теперь регулятор предлагает установить нижний порог не менее 66%.
Таким образом, банки будут обязаны направлять большую часть прибыли на погашение обязательств перед государством, а не на выплаты акционерам.
Что это значит для рынка.
Предложенные изменения выглядят попыткой закрыть регуляторные пробелы, которые стали очевидны после крупных сделок последних лет. Для потенциальных инвесторов правила игры становятся более прозрачными, но и более жесткими.
С одной стороны, это повышает доверие к системе — государство заранее понимает, как и когда будут возвращены вложенные средства. С другой — круг покупателей банков с госпомощью может сузиться, поскольку обязательства становятся более формализованными и финансово обязывающими.
Почему это важно.
История с банками, получившими господдержку, — это вопрос не только финансовой дисциплины, но и доверия к регулятору. Новые правила фактически дают понять рынку: продать банк с госпомощью «просто так» больше не получится.
Теперь каждый такой выход из капитала должен сопровождаться либо реальным возвратом денег, либо прозрачным и проверяемым планом их погашения. Для банковского сектора это может стать началом нового этапа — более жесткого, но и более понятного.