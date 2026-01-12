Ричмонд
Две компании из Челябинска заподозрили в картельном сговоре

Цена заключенных контрактов составила 97,5 млн рублей.

Источник: dostup1.ru

Челябинское УФАС выявило признаки картеля при проведении закупок на поставку средств индивидуальной защиты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Служба рассматривает дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в действиях челябинских компаний «Регионснаб» и «Профснабкомплект».

Заказчиками выступили АО «Дальневосточная генерирующая компания» (Хабаровск), ООО «ЭКОЛАЙФ» (Химки), ООО «Средневолжская газовая компания» (Самара), АО «Мосводоканал» и ГБУ Москвы «Жилищник района Некрасовка».

«Служба установила схожее поведение при участии в закупках, регистрацию компаний по одному адресу, общий контактный номер и совпадение IP-адресов при подаче заявок. Целью сговора было обеспечение победы конкретного хозсубъекта и поддержание цен на торгах», — говорится в комментарии.

В случае признания нарушения УФАС рассмотрит вопрос о привлечении участников картеля к административной ответственности и передаст материалы дела в правоохранительные органы.