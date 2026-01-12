Две компании из Челябинска заподозрили в картельном сговоре

«Служба установила схожее поведение при участии в закупках, регистрацию компаний по одному адресу, общий контактный номер и совпадение IP-адресов при подаче заявок. Целью сговора было обеспечение победы конкретного хозсубъекта и поддержание цен на торгах», — говорится в комментарии.