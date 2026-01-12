Пропан дорожает не только из-за импорта: Комитет по конкуренции заподозрил предпринимателей в манипуляциях ради заработка

Как заявили накануне в Комитете по конкуренции, одной из ключевых причин роста цен стала нехватка более дешёвого местного пропана. Если в январе-июле прошлого года доля отечественного пропана на внутреннем рынке в среднем составляла около 80%, то начиная с августа она начала снижаться. К декабрю 2025 года показатель упал до 35%, а в январе 2026 года, по данным комитета, и вовсе сократился до 10%.
Произошло это потому, что местный пропан в приоритетном порядке направляется населению и объектам социальной сферы. При этом разница между стартовой стоимостью местного и импортного пропана на бирже может достигать 40%, что автоматически делает импортное топливо значительно дороже.
Однако, как выяснилось, дело не только в объективных факторах и импорте. Судя по всему, некоторые предприниматели решили извлечь из сложившейся ситуации максимальную выгоду.
В Комитете по конкуренции сообщили, что ещё в ноябре-декабре 2025 года участникам рынка в профилактических целях были направлены предупреждения о недопустимости необоснованного повышения цен на сжиженный газ с использованием ситуации, связанной с временными ограничениями на поставки метана.
«Несмотря на это, со стороны отдельных хозяйствующих субъектов наблюдаются признаки манипулирования и согласованных действий, приводящих к необоснованному росту цен, что противоречит принципам справедливой конкуренции на рынке», — подчеркнули в ведомстве.
По выявленным фактам Комитет в установленном порядке начал работу по возбуждению дел по признакам нарушений законодательства.
Кроме того, для стабилизации цен на биржевых торгах принимаются «корректирующие» меры. В частности, участникам рынка направлены указания по выводу продукции на биржевые торги в полном объёме и на регулярной основе. Поможет ли это остановить рост цен — покажет ближайшее время.