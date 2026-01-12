Пропан дорожает не только из-за импорта: Комитет по конкуренции заподозрил предпринимателей в манипуляциях ради заработка

Как заявили накануне в Комитете по конкуренции, одной из ключевых причин роста цен стала нехватка более дешёвого местного пропана. Если в январе-июле прошлого года доля отечественного пропана на внутреннем рынке в среднем составляла около 80%, то начиная с августа она начала снижаться. К декабрю 2025 года показатель упал до 35%, а в январе 2026 года, по данным комитета, и вовсе сократился до 10%.